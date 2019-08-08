شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك الأضاحي «ديليفري» في الإسكندرية.. و«الأوقاف»: نستهدف 5 آلاف صك بـ9 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفر مديرية الأوقاف بالإسكندرية، خدمة الديليفرى، للحصول على صكوك الأضاحى، فيما أعلنت المديرية الحصول على 4110 صكوك بقيمة 7 ملايين و398 ألف جنيه.

وأعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، نجاح المديرية في جمع 7 ملايين و398 ألف جنيه من المتبرعين، حصيلة صكوك أضاحى العام الجارى في الإسكندرية، مثمناً جهود مديرى الإدارات والأئمة المشاركين في مشروع صكوك الأضاحى. وأوضح خشبة أن الإسكندرية احتلت المركز الثانى بعد القاهرة، على مستوى الجمهورية، بشأن جمع صكوك الأضاحى، وتصل إلى 4110 صكوك حتى الآن.

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وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة بالمديرية، إنه من المقرر توزيع لحوم الصكوك في الإسكندرية بشفافية في المناطق الأكثر احتياجًا، ضمانًا لوصول المساعدات إلى المحتاجين.

وأشار عبدالبصير إلى التنسيق بين مديرية أوقاف الإسكندرية والمحافظة، بشأن التوزيع، مشددا على الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا، للمساهمة في التخفيف عن محدودى الدخل، موضحا أن المديرية حققت رقما غير مسبوق، بتخطيها مبلغ 7 ملايين جنيه، مشيرا إلى استهداف المديرية لتجميع 5000 صك بقيمة 9 ملايين جنيه قبل عيد الأضحى.

وعن خدمة ديليفرى، قال عبدالبصير إنها تستهدف التيسيير على المتبرعين، من خلال وضع رقم هاتف أحد قيادات المديرية على شاشة القناة الخامسة، والتواصل من خلاله، على أن ترسل المديرية مندوبا إلى المتبرع في محل سكنه للحصول على الصك.