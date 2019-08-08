شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 197 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن المبادرة القومية للكشف عن صحة المرأة والتى تتم تحت شعار «الست المصرية هى صحة مصر» استكمالا لمبادرة 100 مليون صحة تشهد تزايدا مستمرا من المترددين على الوحدات الصحية للكشف عن أمراض سرطان الثدى، مشيرًا إلى أن عدد المترددين على الوحدات الصحية بشتى أنحاء مراكز وأحياء المحافظة بلغ 197 ألفا و414 سيدة أسيوطية منذ بداية انطلاق المبادرة حتى الآن.

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وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة تشن حملاتها اليومية لمتابعة ورصد سير الأعمال بالمبادرة بمختلف القرى والنجوع. وأضاف أن الحملة تستهدف النساء من سن 18 عامًا دون حد أعلى، لافتا إلى عقد ندوات تثقيفية للتوعية الصحية للسيدات والفتيات تتضمن كيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض، مؤكدا التنسيق مع كافة الجهات المعنية من المديريات الخدمية والوحدات المحلية والمجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة لعقد اللقاءات الدورية للتوعية بأهمية الحملة.

وأوضح «زين» أن الحملة الرئاسية تستهدف فحص مليون و327 ألفا و936 سيدة بالمحافظة حيث تعمل الحملة فى 154 وحدة صحية تتضمن 154 فرقة طبية متكاملة مكونة من (طبيبة وممرضة للعمل كمدخل بيانات وممرضة لقياسات الضغط والوزن والطول والسكر وممرضة تنظيم أسرة أو رائدة للتثقيف الصحى)، لافتا إلى أن إجمالى العاملين فى المبادرة 616 طبيبة وممرضة ورائدة بخلاف فريق الإشراف بالمديرية والإدارات ويتم العمل من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً فى أيام العمل الرسمية فقط بدون العطلات.

وأكد الدكتور أسامة حجازى، مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائى بمديرية الصحة والمشرف على المبادرة، أن إجمالى المترددين على المبادرة حتى اليوم بلغ 197 ألفا و414 سيدة وإجمالى من تم فحصهن وتوعيتهن 119 ألفا و451 سيدة.