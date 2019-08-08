شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاد ديني وسباقات خيول في المرماح.. وسعر الحصان يصل لمليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى مشهد مهيب تجمع الآلاف من أبناء جنوب الأقصر، والمحافظات المجاورة، بقرية النمسا، بمركز إسنا، جنوبى الأقصر، للاحتفال بمولد السلطان عبدالجليل النمسى، حيث تفتح العائلات دواوينها لاستقبال الوافدين من كل حدب وصوب من القرى المجاورة ومحافظات أسوان وقنا والأقصر، وتقدم الوجبات والمشروبات للزائرين، وحفلات للقرآن الكريم، والإنشاد الدينى، بجانب الاحتفالية الكبرى بإقامة «مرماح» سباق للخيل بنادى الفروسية، ويتوافد الفرسان والخيالة من مختلف محافظات الصعيد للاحتفال. وضريح «السلطان عبدالجليل» من أجمل المجموعات المعمارية فى مصر، فهو صورة نادرة للفنون المعمارية للعصر المملوكى، كالبانوراما، ومن أهم المجموعات المعمارية بجنوب الأقصر، والسلطان عبدالجليل لقب بسلطان العرب، ويرجع نسبه لعلى بن أبى طالب. ولد عام عام 894هــ/ 1488م وتوفى عام 981هــ/1573م وهو من العلماء المغاربة الذين وفدوا إلى مدينة إسنا فى العصر المملوكى.

Advertisements

يقول العمدة، علاء دياب، أن منظمى المرماح يعلنون عن بدء السباق، حيث تتسابق الخيالة والفرسان، على أنغام المزمار البلدى، بمشاركة الخيول البلدى والإنجليزى، والتى يصل سعر الواحد منها لمليون جنيه، والتى يتباهى أصحابها بها وبمظهرها وتزيينها كأنها فى ليلة العرس، والسباق يجرى بين كل 2 من الخيالة لقطع مسافة طولها 500 متر ذهابا وعودة، والحصان الذى يظهر براعة وقوة ومهارة فى ميدان المرماح يظل فخرا لمالكه، ويزداد ثمنه بين الخيول الموجودة فى المرماح، كما يحصل الفائز على شهادة تقدير، وعمل زفة له ولحصانه الفائز، لافتاً إلى أن للخيول المشاركة أسماء عدة ومنها «جومانا - العراقى - أبو مجاهد- أبودياب» وحصلت هذه الخيول على المراكز الأولى، وتم تكريمها من إدارة المهرجان.

وأشار المهندس أيمن فكرى، من المشرفين على هذه المهرجان أن أهالى المنطقة يحرصون سنويا على الاحتفال بجدهم السلطان عبدالجليل النمسى، صاحب الكرامات الكبيرة، وسباقات المرماح تقام سنويا ببن الخيالة من محافظات قنا والأقصر وأسوان، والمرماح فى كل الموالد يجذب الخيالة للمشاركة فيها ومن أشهرها، مولد سيدى أبوالحجاج الأقصرى، وسيدى عبد الرحيم القناوى، قائلا: «مشاركة الشخص بحصانه تقدير له، وفخر بشهامته ورجولته، والتى تظهر فى هذه المناسبات العتيقة التى يحرص أبناء الحنوب على إحيائها».

ويوضح باحث التاريخ، حمدى سعد، أن منافسات المرماح عربية خالصة، وتتضمن العديد من الأنواع، وهى «التقطيع» والرقص على المزمار البلدى، عند دخول الخيل إلى حلقة «المرماح» والرماحة، وغيرهما، وحلقات المرماح فخر بالفروسية، وتفاخر بين الخيالة والفرسان. وركوب الخيل يحتاج لمهارة وإتقان، ويتسابق أبناء القرى والعائلات على تربية الخيول، للمشاركة فى المسابقات المختلفة التى تشهدها مدن وقرى جنوب الصعيد، ويظهرون فيها قدرتهم على القتال وفنون ركوب الخيل.