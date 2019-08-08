شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع أسعار البنزين.. توقعات بزيادة التضخم خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبراء زيادة معدل التضخم خلال يوليو الماضى، والتى من المقرر أن يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، خلال ساعات، بعد انعكاس أثر زيادة أسعار الوقود والكهرباء عليه، مستبعدين اتخاذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قرارا بتعديل أسعار الفائدة على خلفية زيادة التضخم، خاصة أنه لابد من الانتظار لمعرفة الاتجاه العام لمعدل التضخم حتى نهاية 2019.

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وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم خلال يوليو الماضى خاصة مع تطبيق زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالى هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى وهو ما يؤثر على إجمالى معدل التضخم.

وقال إن ما تم إعلانه مؤخرا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5% أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة، متوقعا استقرار التضخم حتى نهاية العام الجارى نتيجة استقرار تأثير تحركات الأسعار. وأكد أن استقرار أسعار الفائدة ساهم فى الحد من السيولة المتاحة فى السوق، وهو أحد المؤثرات الإيجابية لاستقرار التضخم، رغم أنه يتسبب فى ركود بعض الأسواق لكنها تنشط موسميا مع الأعياد والمناسبات المختلفة.

وقال الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن تراجع معدل التضخم خلال يونيو الماضى نتيجة انخفاض حجم الإنفاق، ساهم فى تراجع التضخم نتيجة تراجع الطلب وليس لزيادة المعروض. وتوقع زيادة معدل التضخم خلال يوليو بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.