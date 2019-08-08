اليوم.. لجنة فض المنازعات بالبرلمان الإفريقي تختتم أعمالها بـ"النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تستأنف لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي اجتماعاتها صباح اليوم، بمقر مجلس النواب.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة بيانها الختامي حول المقترحات والتوصيات التي طرحها أعضاؤها حول مختلف القضايا التي تناولتها خلال اجتماعاتها التي انطلقت بمقر مجلس النواب أمس الأول.
وكان رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي عبدو بكار كون صديقي قد أوضح خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، أن مقترحات أعضاء اللجنة حول قضية المياه سيتم تضمينها في البيان الختامي مع إمكانية عقد اجتماعات مشتركة بشأنها مع لجان برلمانية أخرى معنية مثل لجنة الزراعة لبحث هذه المسألة من جميع جوانبها ورفع تقرير بشأنها إلى الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي.
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