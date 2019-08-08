خاص| لماذا أبقى وزير التنمية المحلية على 3 قيادات رغم شمولهم في التنقلات الأخيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار ومحمد سامي:

اعتمد وزير التنمية المحلية صباح الثلاثاء، حركة التنقلات الجديدة في صفوف قيادات المحليات على مستوى الجمهورية والتي شملت 71 قيادة محلية.

وبعد اعتماد الحركة كاملة من قبل وزير التنمية المحلية، أصدر الوزير قراراين بشأن استمرار عدد من العناصر التي شملتها حركة التغييرات في مناصبهم الحالية أو نقلهم لمناصب أخرى، بخلاف ما تضمنته حركة تنقلات التنمية المحلية المعلنة أمس.

وأصدر الوزير، القرار رقم 361 لسنة 2019، والذي نص في مادته الأولى على "إلغاء المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 333 لسنة 2019، فيما تضمنته من تعيين عواد أحمد علي أحمد عبدالغني، من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية للعمل في وظيفة سكرتير عام محافظة الدقهلية، على أن يستمر في وظيفة سكرتير عام محافظة القليوبية".

كما أصدر الوزير القرار رقم 360 لسنة 2019، والذي نص في مادته الأولى على "تعيين خالد محمد عبدالمنعم كشك -من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية- للعمل في وظيفة رئيس مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية وذلك لمدة عام".

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ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على "تعيين أحمد أنور عيسى محمد كريم، من العاملين بدرجة المدير العام في مجموعة وظائق قيادات الإدارة المحلية، للعمل في وظيفة رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية".

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الوزير لم يتراجع عن قراراته بشأن نقل عدد من القيادات ضمن حركة تنقلات قيادات المحليات.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الوزير قرر الإبقاء على عدد من القيادات في أماكنها التي كانت تشغلها قبل حركة التنقلات المعنلة، وذلك بسبب وجود العديد من المشروعات والملفات التي ما زالت مفتوحة في الأماكن التي يخدمون بها، الأمر الذي يستوجب استمرارهم في مناصبهم بخلاف ما تضمنته حركة التنقلات، وهو ما دفع الوزير لإصدار قرارات خاصة بهم.

وأكد المصدر، أن هذه القرارات لم يتم اتخاذها من قبل وزير التنمية المحلية، إلا بعد التنسيق مع المحافظين المختصين: "القرارات بشأن استمرار عملهم لصالح العمل في المرحلة الحالية والقيام بالمهام المكلفين بيها للصالح العام والمواطنين".