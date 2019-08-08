شكرا لقرائتكم خبر عن نقل «مسلة الزمالك» إلى «العلمين الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت وزارة الآثار، فى الساعات الأولى من صباح أمس، مسلة رمسيس الثانى من حديقة المسلة بمنطقة الزمالك إلى متحف مدينة العلمين الجديدة.

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وكان الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، قد أكد فى تصريحات صحفية، أمس الأول، أن قرار نقل المسلة جاء نتيجة عدم الاستفادة منها فى حديقة الجزيرة، حيث يكاد لا يزورها أحد، مشيرًا إلى أن المسلة ستوضع فى متحف العلمين.

وقال الباحث الأثرى، على أبودشيش، إن مسلة الملك رمسيس الثانى كانت فى منطقة تانيس بصان الحجر فى الشرقية قبل نقلها إلى الحديقة التى سُميت باسمها بعد نقلها، وأصبحت «حديقة المسلة» بالجزيرة، وفى عهد الرئيس عبدالناصر صدر قرار عام 1962 بأن تكون المسلة أحد معالم الحديقة، على أن تكون بالقرب من برج القاهرة، وظلت 59 عامًا كأحد أهم معالم منطقة الجزيرة بالقاهرة.

ومدون على المسلة أهم ألقاب وأعمال الملك، كما كُتب عليها باللغة المصرية القديمة: «وسر ماعت رع ستب ان رع نسوت بيتى رع مسو مرى امون»، ومعناه: «قوة عدالة رع المعطاة من الإله رع، ملك مصر العليا والسفلى، مولد رع محبوب آمون، وهو الملك رمسيس الثانى». وللملك رمسيس الثانى عدد كبير من المسلات فى تانيس، ومنها مسلة أمام معبد الأقصر، وفى المتحف المصرى الكبير، ومسلتان فى العاصمة الإدارية الجديدة.