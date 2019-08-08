شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج»: «وعي» يستهدف أكثر من 2 مليون مستفيدة من الدعم النقدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سوف يتم الاستثمار فى العقل البشرى من خلال تغيير بعض المفاهيم الخاطئة لدى الناس، ولذلك سوف يتم إصدار برنامج جديد تحت اسم «وعى» للتغيير المجتمعى، يستهدف أكثر من 2 مليون سيدة مستفيدة من الدعم النقدى.

وأوضحت «القباج»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن البرنامج يقوم على الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان، ويضم 12 رسالة بمعدل واحدة شهريا على مدار عام كامل، خاصة بـ(الصحة، التعليم، الاكتشاف المبكر للإعاقة، البيئة المجتمعية والنظافة، التمكين الاقتصادى، تربية الأطفال، العنف ضد المرأة أو السلام الأسرى، احترام الآخر، عدم التطرف، حق المواطنة سواء ديانة أو لون أو جنس، ختان الإناث، الاتجار فى البشر، وعى الأسرة بخطورة زواج الأقارب والزواج المبكر)، لافتة إلى أنه تم اكتشاف قرية بأكملها تم تزويج بناتها فى سن الـ 14؛ لذلك لابد من وعى الأسر بخطورة الزواج المبكر، ومنبهة إلى أنه سيتم اختيار سيدات «تكافل وكرامة» المتعلمات للعمل فى البرنامج للاستفادة من خبراتهن وإمكانيتهن فى الوصول إلى الأسر المستهدفة فى البرنامج.

وقالت «القباج» إنه من مزايا منظومة الدعم النقدى الجديدة «أن أصبحت لدينا شراكة حقوقية وأهلية، ومشروع الدعم النقدى (تكافل وكرامة) بدأ منذ اللحظة الأولى بداية كثيفة وسريعة، وتوسعنا بشكل سريع جدا فى التغطية الجغرافية للبرنامج، ليتواءم مع الإصلاح الاقتصادى»، مؤكدة أن عملية التنقية والتنقيح تتم الآن لسحب الدعم من الفئات الأعلى وإعادة ضخها واستثمارها للفئات الأفقر، وتابعت: «كان يجب علينا أن نميكن المنظومة، فتم عمل ميكنة إلكترونية بالكامل لكل الأسر التى تحصل على دعم، بجانب تدريب الموظفين وتلقى شكاوى الشارع حول أحقية الأفراد من عدمها، وكان لابد أن نستجيب لهذه المطالب.