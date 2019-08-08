طولها 100 متر.. "الري" تعلن إزالة بقعة الزيت في مياه نيل الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الري، عودة فتح محطة مياه الأقصر بعد إزالة بقعة السوار التي سقطت في مياه النيل من إحدى المراكب العائمة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "في ضوء المتابعة الميدانية الدورية لأجهزة قطاع حماية نهر النيل والمتمثله في إدارة النيل بالأقصر تم رصد مساء اليوم بقعة سولار بالأقصر عند الكيلو 218 (بطول 100 متر وعرض 50 مترًا)".

وأضافت أنه "تم على الفور التنسيق بشأن غلق محطة مياة الأقصر احترازيا، فيما قامت إدارة نيل الأقصر بتمشيط المنطقة بالتعاون مع قسم مسطحات الأقصر وتتبع مسار البقعة وتفتيتها ومعرفة مصدرها لاتخاذ اللازم قانونيا".

وأكدت الوزارة "القضاء عَلى آثار البقعة ولم يتبق أي آثار تلوث للمجري المائي حاليا والتنسيق مع هيئة مياة الشرب وتشغيل المحطة بعد أن تمت السيطرة تماما على البقعة ومحو آثارها".