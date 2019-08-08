ختام رحلات "السياحة" للحجاج.. وعودة الفوج الأول 15 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

اختتمت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، سفر حجاج القطاع السياحي لمستوى "أربع وخمس نجوم" على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية، على أن تكون أولى رحلات العودة يوم 14 أو 15 أغسطس الجاري.

وبدأت لجان وزارة السياحة وغرفة الشركات اليوم، استلام مخيمات الحجاج، استعدادا لبدء تصعيد الحجاج على جبل عرفات ليلة يوم السبت المقبل، وذلك بعد انتهاء اللجان من تفقد المخيمات والتأكد من توافر كافة احتياجات الحجاج اللازمة للمعيشة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت عن تجهيز مخيمات متعددة الطوابق لأول مرة، حيث سيقيم بها عدد من حجاج قرعة الحج السياحي على سبيل التجربة، على أمل تعميمها مستقبلا في حال نجاح التجربة.

وأشاد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، بالاجراءات المتبعة من قبل السلطات بالمطارات المصرية والسعودية، موضحا أن العمل يسير بشكل سهل وميسر بطريقة كبيرة، حيث إن عملية السفر والخروج من المطار والوصول إلى مكة يمر في وقت قياسي لم يحدث من قبل خلال السنوات الماضية.

وبعث السيسي في تصريحات لمصراوي من داخل الأراضي المقدسة، رسالة طمأنة إلى أهالي الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة قائلا: اطمأنوا جميع الحجاج بخير"، مشيرا إلى أن رحلات تفويج حجاج السياحة تختتم اليوم الأربعاء، على متن الخطوط السعودية، على أن تكون أول رحلة للعودة يوم 14 أو 15 ذو الحجة الجاري.

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وفي سياق متصل، خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة الشركات السياحية، 5 مشايخ ووعاظ لخدمة وتوعية حجاج برامج المستوى "البري والاقتصادي" البالغ عددهم 24 ألف حاج، خلال أداء المناسك.

ورشحت وزارة الأوقاف ثلاثة مشايخ هم: الدكتور على الله الجمال والدكتور رمضان عبد السميع وعلي عمر، بالإضافة إلى اثنين من دار الإفتاء، وتكون مهمتهم الشرح والتعريف بالمناسك الصحيحة وأحكام الشريعة، بجانب الرد على تساؤلات الحجيج فيما يخص مناسك الحج وأنواع الإحرام، ومراعاة المصلحة العامة اتساقا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله.

ووصل الإثنين الماضي، وزير الموارد المائية والري، رئيس بعثة الحج الرسمية، للأراضي المقدسة، حيث شدد على ضرورة قيام اللجان المختلفة للجهات الثلاث "القرعة، التضامن، السياحة"، بخدمة الحجاج وتذليل كاف العقبات أمامهم، والتعامل الفوري مع الحالات الصحية الطارئة، وكذا توفير كافة سبل الراحة للحجاج المصريين.

وتتابع غرفة عمليات متابعة رحلات الحج بالأراضي المقدسة بكافة المنافذ، وصول ضيوف الرحمن وتسجيل البيانات وأماكن السكن والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

وانطلقت يوم 27 يوليو الماضي، أولى رحلات الحج السياحي للمستوى الاقتصادي"طيران" إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك هذا العام.

وتحصل وزارة السياحة على 36 ألف تأشيرة حج، حيث تم تحديد 12 ألف تأشيرة للمستويين البري والاقتصادي، و12 ألف تأشيرة للمستويين 4 و5 نجوم، بحيث يحصل المستوى 4 نجوم على 2900 تأشيرة و8 آلاف و800 تأشيرة للمستوى 5 نجوم.