برلماني يطالب بمنع شوادر الحيوانات الحية بشوارع القاهرة الكبرى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم النائب شريف فخري، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، بشأن الوقوف على ما تم الاستعداد له من توفير شوادر للخراف والأبقار بمختلف شوارع القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات قبل حلول عيد الأضحى.

وأضاف "فخري" في بيان اليوم الأربعاء، أن هناك انتشار لشوادر الحيوانات، والتي تتسبب فى مظهر غير حضارى وروائح غير مستحبة، فضلا عن انتشار الأمراض والازعاج الذى تسببه للسكان المجاورين لتلك الشوادر.

وقال النائب: "الظاهرة بدأت على استحياء فى بعض المناطق الشعبية ثم توسعت لتشمل الشوارع الرئيسية والأحياء الراقية وبعض الطرق الحيوية فى العاصمة الكبرى القاهرة والجيزة، مع زيادة مساحات تلك الشوادر وزيادة أعداد الحيوانات وأنواعها، حيث تنوعت بين الخراف والأبقار والجاموس والقيام بتخزين مستلزمات رعاية وإطعام تلك الحيوانات بعد أن تيقنت تماما أن أجهزة المحليات لا تمانع أبدا فى وجودها وتغض الطرف تماما عن محاسبتهم".

وطالب سرعة مناقشة الطلب لما له من أهمية لتكثيف الحملات وإعادة الوجه الراقى المشرق الحضارى لشوارع وميادين مصر الرئيسية والفرعية فى مختلف محافظات الجمهورية.