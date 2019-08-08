"تسويق السياحة الثقافية": عودة "أوبرا عايدة" حلم يتحول لحقيقة بداية الشتاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، عضو مجلس أمناء أوبرا عايدة، إن عودة عرض الأوبرا وانطلاقها من معبد الملكة حتشبسوت بعد 22 عامًا من التوقف هو حدث عالمي يحظى باهتمام كبير من جانب دوائر الفن والفكر وصناع السياحة على مستوى العالم، ويعيد رسم الصورة الذهنية عن مصر تلك البلد التي صنعت الحضارة، ومن أجلها كتب فردي قصة الحب العظيمة.

وأضاف عثمان، في بيان اليوم الأربعاء، أن صناعة السياحة الثقافية عانت بشدة من الانخفاض الشديد في حجم الحركة الوافد، ومن هنا كانت الحاجة إلى حدث ثقافي أثري قادر على إحداث حراك جاذب للسائح العاشق للفن الذي يخرج من بين أحضان المعابد، ولطبيعة السياحة الثقافية لم يكن هناك أروع من إقامة أوبرا عايدة في مكان معبر عن التاريخ.

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وذكر أن لجنة تسويق السياحة الثقافية، تدعم الحدث وتضع كافة الإمكانيات اللوجستية في خدمته، مشيدًا بالدور الذي لعبه ياسر مصطفى صاحب فكرة عودة أوبرا عايدة إلى الأقصر، و د. نيفين واصف المنظم للحدث التي استطاعت أن الانسان المصري لديه القدرة علي تقديم أعمال بمستوى عالمي.

وأكد عضو مجلس أمناء أوبرا عايدة أنه من المتوقع بعد حجم الحجوزات الكبيرة علي حضور الأوبرا أن يصل حجم حجوزات الفنادق و الفنادق العائمة إلى 100%، لافتًا إلى أن مصر لم تعد تستعيد حجم حركة السياحة فقط خلال عام الذروة ، لكنها ستتجاوز فكرة حجم الحركة إلى فكرة الحصول علي سائح مميز يعد الأعلى انفاقا، و هو ما يعد إضافة للاقتصاد القومي.

ودعا إلى ضرورة أن تخطط مصر بجناحيها الحكومي و الخاص ، لتحويل أوبرا عايدة إلي حدث عالمي سنوي يجذب عاشق السياحة الثقافية إلى مصر في نفس التوقيت من كل عام ، و يتحول لجزء أساسي من أجندة السياحة العالمية .