تأييد إخلاء سبيل المتهمة في قضية "شائعة اختطاف طالبة أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أيدت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل آية حامد، بتدابير احترازية على ذمة اتهامها فى القضية رقم 533 لسنة 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد رفض استئناف النيابة.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، في واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.

ووجهت النيابة إلى المتهمة، اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر فى وقت سابق اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيقات حول ما وصفه بالأخبار الكاذبة والشائعات حول اختطاف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط.