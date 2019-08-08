الداخلية تُزيل التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية، توجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهرالنيل بمختلف المحافظات. وأسفرت جهود الحملات التي بدأت بمديرية أمن الأقصر، عن إزالة (15) حالة تعد متنوعة، وتبعتها مديرية أمن أسوان، والتي م تأمين تنفيذ (16) قرار إزالة لحالات تعد بها. واستكملت الحملة جهودها بمديرية أمن أسيوط عن تنفيذ إزالة (12) حالة تعد على أملاك الدولة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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