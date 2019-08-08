شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف مكان خال لطلاب المرحلة الثالثة بالجامعات.. أبرزها السياحة والفنادق والتجارة والحقوق والآداب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الأول، بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عقب إعلان نتيجة مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب بحد أدنى 50% للعلمى والأدبى، موضحا أن المرحلة الثالثة تضم الناجحين من الدور الأول، وعددهم 84 ألفا و872 طالبا وطالبة، من بينهم 63 ألفا و318 من العلمى و21 ألفا و554 طالبا من الشعبة الأدبية، بالإضافة إلى الناجحين من الدور الثانى.

وقال عبد الغفار إنه يمكن للطلاب المتخلفين ومستنفدى رغبات المرحلتين الأولى والثانية تسجيل رغباتهم مع طلاب المرحلة الثالثة وفقا للكليات الباقية للمرحلة، موضحا أن تنسيق المرحلة الثالثة سيكون على مرحلتين، أولاً الطلاب الناجحين من الدور الأول، على أن يتم تعليق نتائج الترشيحات لحين تسجيل رغبات الناجحين من الدور الثانى، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة. ويتبقى لطلاب المرحلة الثالثة أكثر من 60 ألف مكان خال فى الجامعات، بالإضافة إلى المعاهد العليا والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. ويتنافس طلاب المرحلة على بعض الأماكن المتاحة بكليات الآداب والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والتربية النوعية والاقتصاد المنزلى والسياحة والفنادق، ولأول مرة تغلق كليات الزراعة على طلاب المرحلة الثانية هذا العام، كما يتبقى أماكن بالمعاهد العليا للحاسبات والإعلام ونظم المعلومات. وأكد وزير التعليم العالى أنه فى حالة وجود أى استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أى موقع من القاهرة والمحافظات.

وكان وزير التعليم العالى أعلن أمس الأول نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية، موضحا أنه تم توزيع 149 ألفا و475 طالبا من الشعبة العلمية على كليات جامعية و22 ألفا و852 طالبا على المعاهد العليا التابعة للوزارة، بينما تم توزيع 48 ألفا و486 طالبا من الشعبة الأدبية على كليات جامعية و3317 طالبا على المعاهد العليا، موضحا أنه بالانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية يكون أتم مكتب التنسيق توزيع 369 ألفا و88 طالبا.