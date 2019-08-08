شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: مواجهة المشكلة السكانية بشباب الجمعيات الأهلية وطالبات الخدمة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن ورشة مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» ناقشت على مدار اليومين الماضيين، بمركز التنمية المحلية بسقارة، مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتقييم مؤشرات الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية، وذلك بحضور قيادات الوزارة وفرق عمل الوحدات الفرعية للمشروع بالمحافظات الخمس المنفذ بها المشروع، وهى «المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية»، ومديرى المجلس القومى للسكان بتلك المحافظات.

وأشار الوزير- فى ختام ورشة العمل الثانية، التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان- إلى أن الورشة أصدرت 9 توصيات، على رأسها سرعة تأسيس وإنشاء وحدات مجموعة عمل السكان على مستوى المحافظات والمراكز ووضع آلية للتنسيق ووضع مهام عمل واضحة لدعم اللامركزية، وذلك أسوة بما قامت به محافظة قنا.

وقال «شعراوى» إنه تم التأكيد على أهمية التواصل من خلال مجموعات العمل بالمحافظات مع مديريات الشؤون الاجتماعية للاستعانة بشباب الجمعيات الأهلية فى المناطق النائية وطالبات الخدمة العامة لدعم مجموعة عمل المحافظة بالمعلومات حول الخدمات المتاحة واحتياجات المواطنين لتحسين خصائصهم ومستويات معيشتهم.

Advertisements

وأضاف الوزير أن الورشة أوصت أيضًا بضرورة تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للشباب المتطوعين وفرق عمل المحافظة على مهارات التخطيط والمتابعة والتقييم وإعداد تقارير وملخصات سياسات بتوصيات إجرائية تساعد متخذى القرار فى اتخاذ خطوات إيجابية تسهم فى حل القضية، بالإضافة إلى أهمية بناء مهارات فرق العمل فيما يخص التقديرات السكانية وعمل التحاليل الإحصائية للبيانات للوقوف على أسباب التغير فى المؤشرات وتنظيم دورات تدريبية فى مجال الدعوة وكسب التأييد والتواصل الاجتماعى، كما تمت التوصية بضرورة تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتخصيص مكتب مستقل لفريق عمل السكان المتطوعين من الوزارة يسمح بعقد اجتماعات ولقاءات تنسيقية واستقبال الشباب ومراجعة التقارير، بالتعاون مع مقر المجلس القومى للسكان، بما يساعد فى تسيير وتحقيق استدامة للوحدة.

وأكد الوزير أن الورشة أوصت أيضًا بأن يتم إعداد دليل إجرائى للوحدة اللامركزية ووصف وظيفى واضح لتأدية المهام بما يتكامل مع مكتب المجلس القومى للسكان، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على أهمية أن تتم إضافة إخصائى معلومات وإحصاء ومسؤول السكان بالمحافظة للوحدة بما يحقق الدعم الكامل للوحدة، بالإضافة إلى أهمية أن يحضر ورش العمل والحلقات النقاشية إخصائى من مقر المجلس القومى للسكان مع مدير المكتب لنقل الخبرات وبناء صف ثانٍ، كما أكدت الورشة أيضًا أهمية توفير التمويل اللازم إذا تطلب الأمر لتنفيذ مشروعات تساعد فى الحد من الفقر وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.

وتابع «شعراوى» أن الورشة أكدت أيضًا أهمية دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فى مساعدة الجهود المحلية للمحافظات وجهود الدولة فى الحد من الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها، بالإضافة إلى أهمية دور الشباب المصرى بالمحافظات باعتبارهم قوة الدولة ومستقبلها فى مساعدة الجهود الحكومية فى هذا الشأن.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على أن الحل الأمثل لمواجهة المشكلة السكانية عن طريق العمل والإنتاج والتعاون الدائم بين أجهزة الدولة للعمل على الحد من الزيادة السكانية، بعد أن أصبحت خطرًا يلتهم ثمار التنمية مع زيادة حملات التوعية المجتمعية بالآثار السلبية للمشكلة السكانية، خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا والمناطق العشوائية، والاستفادة من تجارب الدول التى استطاعت تنفيذ برامج ناجحة لضبط النمو السكانى وتوظيف الطاقة البشرية لدعم التنمية بها.

وكان «شعراوى» قد أعلن بدء تنفيذ مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، 14 يوليو الماضى، بمحافظة أسيوط، وترأس الورشة الأولى للمشروع، بحضور محافظى أسيوط وقنا والمنيا وسوهاج والقليوبية، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويأتى تنفيذ المشروع فى إطار تطبيق خطط ومواجهة الزيادة السكانية تفعيلًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى.