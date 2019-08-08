شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تدرس تعديل قانون التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية بدأت التنسيق مع وزارة الصحة لدراسة أول تعديل على قانون التأمين الصحى الشامل الصادر منذ أشهر، ومن المتوقع حسب مصادر أن يتم تعديل مادة واحدة فى القانون، تجرى دراستها، خاصة بقيام الشركات بدفع 2.5 فى الألف من إجمالى إيراداتها لصالح التأمين الصحى.

وكشفت المصادر أن هناك صعوبة فى التحصيل، فى ظل مخاوف شركات كثيرة من تحقيق خسائر جراء سداد هذه النسبة المقررة قانونًا، وهو ما دعا لدراسة التعديل، موضحة أنه لم يتم الاتفاق على الصياغة القانونية للتعديل حتى الآن، مشيرة إلى مشاركة أطراف عدة ذات صلة فى الدراسة، أبرزها وزارة الصحة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، نائب رئيس هيئة التأمين الصحى.

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ولفتت إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يسعى لإنجاح تجربة التأمين الصحى الشامل، وتعميم المنظومة

بجميع المحافظات، بعد بدء تطبيقها فى بورسعيد.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن وزير المالية أبدى تفهما كاملا لمطالب الاتحاد بتعديل آليات احتساب المساهمة التكافلية فى قانون الـتأمين الصحى الشامل.

وأضاف «البهى»، لـ«المصرى اليوم»، أن اتحاد الصناعات طالب باحتساب نسبة المساهمة فى صافى الربح وليس مجمل الإيراد، لمراعاة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة، وحتى لا يتم تكبيلها بأعباء إضافية، كما أن احتسابها وفقا للآلية القائمة فى القانون الحالى يعنى اقتطاع الضريبة من قروض بنكية، أو عوائد بيع بعض الأصول التى تلجأ إليها الشركات لتسيير أعمالها.

وأوضح أن قطاعا مثل «الأدوية» يحقق أرقام مبيعات وإيرادات ضخمة، ولكن فى المقابل هوامش أرباحه ضئيلة جدا، نظرا لنظام تسعير المنتجات المعتمد من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة على صافى الأرباح هو الأكثر عدالة للشركات، كما يجب أن يقر التعديل الجديد بوجوب خصم هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل.