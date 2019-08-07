شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: العراق تبرع لمصر بـ25 مليون دولار للتغاضي عن احتلال الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه أبلغ الرئيس الأسبق حسني مبارك فجرًا يوم احتلال العراق للكويت، إلا أن بعض المحيطين به حذروه من هذه الخطوة، حيث نصحوني بإبلاغ أحد أبنائه علاء أو جمال مبارك، حتى يبلغوه هما بطريقة لطيفة.

وأضاف «الفقي» خلال لقاء تليفزيوني، أنه حين أبلغ «مبارك» باحتلال العراق للكويت، قال له حينها: «البعض حذرني من إبلاغك» فما كان من مبارك إلا أن رد قائلًا: «كنت عايز تبلغني إمتى لما دولة عربية تتشال من على الخريطة».

وكشف المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، أن العراق إبان احتلاله للكويت، تبرع بـ25 مليون دولار إلى مصر، وتم إرسالها مع على عبدالله صالح، الرئيس اليمني الراحل، حتى تأخذ مصر مقعدًا محايدًا من غزو الكويت.