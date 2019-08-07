شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون جنيه لإنارة «تجمعات صحراوية» وزراعي البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مبلغ 10 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 لمد شبكات الكهرباء لعدد 9 تجمعات سكنية بالظهير الصحراوي للمحافظة، بهدف التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، وحرصاً من المحافظة على تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين بتلك التجمعات وتخفيف الأعباء عن الأسر والطلبة والطالبات بالمدارس.

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وتضمنت الأعمال تركيب محولات وأعمدة إنارة بمشتملاتها وتوفير مصادر التغذية داخل تجمعات نجع الكميلات الأسود والوفاء (ج) وياسين شوق المحول الأول وياسين شوق المحول الثاني بمركز أبوالمطامير، وتجمعات اليسر الكتلة 1 واليسر الكتلة 2 واليسر الكتلة 3 بمركز وادي النطرون، وتجمع محمد سالم ضيف الله سالم بمركز بدر، وتجمع الشاعر بمركز الدلنجات.

كما اعتمد «المحافظ» مبلغ 2 مليون جنية من اعتمادات الخطة الاستثمارية 2019 / 2020 لرفع كفاءة الإنارة على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعي السريع بنطاق مراكز كفر الدوار وأبوحمص ودمنهور وايتاي البارود وكوم حمادة.

وأكد «المحافظ» أنه تم إخطار شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ تلك الأعمال وتحديد جدول زمني لمراحل التنفيذ، ومتابعته أولاً بأول من جانب مهندسي الكهرباء بالإدارة.