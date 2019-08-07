شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات المصري: 10 ملايين جنيه لصالح معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إنهم قاموا بمسح قرى في 27 محافظة للوصول للأكثر فقرًا، لافتًا إلى أن الثقة في بيت الزكاة والصدقات المصري تزداد بشكل مستمر.

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وأضاف «النحاس»، خلال حوار تليفزيوني، مساء اليوم، الأربعاء، أن الإمام الأكبر حريص على وصول الصرف لمستحقيه بشكل مباشر، وأن يتم صرف الزكاة في جميع الأوجه.

وأوضح أن بيت الزكاة يتحمل تكاليف توصيل المياه للقرى الأشد فقرًا، لافتًا أنهم 100 مليون جنيه لعلاج مرضى فيروس سي وبي، بالإضافة إلى مساعدتهم لمراكز غسيل الكلى التابعة للجمعيات الخيرية.

واستكمل: «نرصد 10 ملايين جنيه لصالح معهد القلب، و10 ملايين جنيه لصالح معهد الأورام»، مشيرًا إلى أنهم ينفقون 35 مليون جنيه على الحالات المرضية.