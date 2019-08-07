شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: السيسي رجل حبانا الله به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر تأخرت كثيرًا في كافة القطاعات، سواء الزراعة أو الصناعة، ولذلك هناك حرص من الرئيس على سباق الزمن، لكي يعود بمصر إلى مكانتها الطبيعية على كافة المستويات.

وتابع «مميش»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأربعاء: «السيسي رجل حبانا الله به، وجاء في الوقت لمناسب، والله مفيش وقت للتأخر عن تحقيق نهضة اقتصادية».

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وتابع أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة، ولذلك هناك حرص من الرئيس على تحسين هذه الموارد، معقبًا: «العمل يحدث ليل نهار من أجل نهضة مصر، السيسي رجل يسابق الزمن، والمشوار طويل».

وأضاف أن شهادات الاستثمار في قناة السويس ستعود للمواطنين يوم 4 سبتمبر المقبل، معقبًا: «كان في ناس كتير بتشكك في عودة هذه الشهادات للمواطن».

وتابع «مميش» أن المواطن كان يتحصل على فوائد الشهادات كل 3 شهور بشكل منتظم، معقبًا: «متأخرناش ثانية واحدة عن الفوائد».

وأشار إلى قيمة شهادات الاستثمار في قناة السويس تقدر بـ64 مليار جنيه، وهذا رقم ضخم، معقبا: «لولا دعم الشعب المصري، لما كانت قناة السويس الجديدة ستنجح، وقفة الشعب المصري في تمويل القناة كانت رائعة».