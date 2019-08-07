شكرا لقرائتكم خبر عن كسر بخط مياه الشرب الجديد في سوهاج للمرة الثالثة.. والمحافظ يوبخ مسؤولي المشروع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
للمرة الثالثة في أقل من شهر، حدث كسر الأربعاء في أكبر خط مياه للشرب يتم تنفيذه بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، الكائن به استراحتا المحافظ، الدكتور أحمد الأنصارى، ومدير الأمن، اللواء حسن محمود، وذلك بعد حدوث كسرين بالخط أولهما كان في 22 يوليو الماضى وذلك قبل استلام الخط من جانب مقاول الشركة المكلفة بتنفيذه.
وتسبب الكسر الجديد بالخط الذي حدث على بعد أمتار من مكانى الكسر الأول والثانى في تدفق المياه إلى الشارع بكميات كبيرة وإغراق المنازل والمحال القريبة من مكان الكسر، واضطرت أجهزة المرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى إغلاق الشارع وتحويل مسار مرور السيارات لحين الانتهاء من إصلاح الخط.
وأعلنت محافظة سوهاج، حالة الطوارئ عقب حدوث الكسر بالخط للمرة الثالثة والذى تم الانتهاء من تركيبه منذ أيام قليله بقطر 28 بوصة، ودفعت بسيارات كسح لشفط المياه من الشارع، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج، بمعداتها لإصلاح الخط، وحولت أجهزة الأمن وإدارة المرور خطوط سير السيارات إلى محاور بديلة.
وانتقل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إلى مكان الكسر وأبدى غضبا شديدا من تكرار الانفجارات والكسور في الخط الجديد، ووبخ المحافظ مسؤولى تنفيذ المشروع، متوعدا باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بشأن الأخطاء والكسور المتكررة في الخط.
ويعد الخط أكبر خط ناقل لمياه الشرب يجري تركيبه بمدينة سوهاج لنقل المياه من محطة مياه سوهاج، مرورا بشارع الجمهورية، حتى قرية جزيرة شندويل في أقصى شمال مدينة سوهاج.
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