بعد وفاة مريض.. الاعتداء على العناية المركزة بمعهد السكر وإصابة طبيبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أهل مريض اعتدوا على العناية المركزة بمعهد السكر القومي، صباح الأربعاء، بعد وفاة حالة داخل العناية.

وذكرت منى مينا عبر حسابها على "فيسبوك"، إن طبيبين أصيبا جراء الاعتداء على غرفة العناية المركزة، أحدهما بإصابات شديدة، والآخر إصاباته خفيفة، فضلًا عن تضرر الغرفة ببعض التلفيات.

وأضافت: "انتهى الموضوع حوالي الساعة 5 عصرًا بعمل محضر باسم المستشفى".

وهذا ما أكده مصدر مسؤول بمعهد السكر، قائلًا في تصريح لمصراوي إنه تم تحرير محضر بالواقعة على أن تتولى النيابة التحقيقات، وأن المتهمين تحت تصرف النيابة حالياً.

وأوضح المصدر أن أهل المريض حاولوا التصالح مع الأطباء لكن الأطباء رفضوا ذلك.