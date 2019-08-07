رئيس المصرية للمطارات يتفقد أعمال تطوير مطار شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تفقد اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مشروع تطوير مطار شرم الشيخ بحضور اللواء صادق الشورى مدير المطار. ويضم مشروع تطوير مطار شرم الشيخ مشروعين الأول مشروع تعزيز المنظومة الأمنية ومطلباتها من أعمال مدنية ومعدنية وكهروميكانيكية للصالة وكافة أعمال الموقع العام وسور دائم ومبنى المحولات والمبنى الإداري. فيما يتضمن المشروع الثاني، إعادة تأهيل الصالة رقم 2 بمطار شرم الشيخ لزيادة سعة الصالة من ثلاثة إلى خمسة ملايين مسافر سنويًا وزيادة البوابات من (8) إلى (12) بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

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