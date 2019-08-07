الأزهر يطلق حملة "وأتموا الحج" للتعريف بالمناسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلق المركز الإعلامي للأزهرالشريف، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حملة بعنوان "وأتموا الحج"، للتعريف بأركان، وواجبات، وَسُنن الحج، وتوضيح الأمور التي ينبغي مراعاتها لمن أراد الحج.

وتسلط الحملة الضوء على كل ما يحتاجه الحاج في أداء المناسك؛ بهدف إتمام الحج على الوجه الذي يجعل منه حجًا مبرورًا، وذلك فى إطار الدور التوعوي الذى يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.

وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي تتناول كل مناسك الحج مع توعية زوار بيت الله الحرام ببعض الأمور الهامَّة التي يجب الإلمام بها خلال تأديتهم للنُسُك، وقد أطلقت الحملة فيديوهاتها الأولى عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، متناولةً التعريف بعدد مرات الحج، وكيفية الإحرام، وصفة الطواف بالبيت الحرام، والحج بالنيابة عن الآخر، والأمور التي يَحرم على المُحْرم فعلها، وأحوال الحائض في الحج.

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وتواصل الحملة نشر فيديوهاتها التعريفية لزوار بيت الله الحرام حتى الانتهاء من فريضة الحج، حيث تتناول الحملة في رسالتها القادمة أحكامَ يوم عرفة وفضله

ويأتي إطلاق تلك الحملة فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم بالعمل على رفع الجانب التوعوي لحجاج بيت الله الحرام والذي يتضمن تعريفهم وتوعيتهم بمناسك الحج وشعائره، وكذلك الأمور التي تخص النساء، والمسائل والمستجدات الفقهية في الحج.