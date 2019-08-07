شركة المياه: بعض المراكب العائمة وراء بقع الزيت في "نيل الأقصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قطع الخدمة بشكل طارئ نظرا لوجود بقع من الزيوت بنطاق مآخذ مياه الشرب بنهر النيل ناتجة عن بعض المراكب العائمة. وأضافت الشركة في بيان أنه "جرى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات حيال تلك التصرفات غير المسؤلة بتلويث مياه الشرب بنهر النيل وجارى التعامل". ولفت إلى "اتخاذ الإجراءات الفنية لمحاولة إعادة الخدمة فور تلاشي تلك الزيوت والملوثات من نطاق مآخذ محطة المياه".

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