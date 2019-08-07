الأوقاف: 50 مليون جنيه قيمة صكوك الأضاحي حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

بلغ إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي لوزارة الاوقاف بالمديريات الإقليمية 27 ألفا و989 صكا؛ بإجمالي 50 مليونا و380 ألفا و200 جنيه حتى الآن.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء- أن مديريتي أوقاف الدقهلية وبني سويف حققتا الألف صك الأولى في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الدقهلية، وخمسة عشر ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي على أن تقدم المديريتان كشفا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لا.