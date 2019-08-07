"الزراعة" تكثف حملاتها على محال بيع اللحوم قبل عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، وبالاشتراك مع قوة من شرطة البيئة والمسطحات المائية بمداهمة سوق الإسقاط (سوق الحتت) خلف المجزر الآلي بالبساتين.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أنه أثناء تفتيش ثلاجات وغرف التجميد بالسوق، تم ضبط غرفة تجميد تحتوي على ١٢ طنا من لحمة الرأس والإسقاط (ممبار - كرش - كوارع - فشة) ودهون ومفروم لحوم في حالة فساد وتعفن تام، وبالفحص الظاهري، متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالمخالفة في قسم شرطة الخليفة.

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كما جرى ضبط غرفة تجميد تحتوي على ٤ أطنان من لحمة الرأس والإسقاط والدهن الحيواني في حالة فساد تام وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط غرفة تجميد تحتوي على لحوم مفرومة ودهون حيوانية ولحمة رأس وكمية من الكوارع.

وبالفحص الظاهري، تبين أن المنتجات متغيرة الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وفي حالة تعفن تام وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن ما مقداره ١٨٥٠ كيلو جراما.

وجرى تحرير محاضر بالمخالفات، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتشميع الثلاجات بالشمع الأحمر، وجاري إصدار إذن من النيابة المختصة بإعدام المضبوطات والتخلص الآمن منعا لتلوث البيئة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.