توقيع عقود 29 مشروعا ضمن الخطة الإستراتيجية لجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

وقع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عقود 29 مشروعا، ضمن الدورة الثالثة من الخطة الاستراتيجية للجامعة وسلم العقود لعمداء الكليات ومديري المشروعات.

وأكد رئيس جامعة حلوان -في كلمته خلال احتفالية تسليم العقود- سعادته بتواجده وسط العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، لافتا إلى أن هذه المشروعات تهدف لتحقيق مخرجات حقيقية على أرض الواقع وتساهم في إنشاء كليات جديدة مثل فنون الموضة وعلوم التغذية، وأن تنفيذها يحقق مستقبلا مشرقا للجامعة والطلاب.

وقال إن تنفيذ هذه المشروعات من أولويات الجامعة لما لها من أهمية كبيرة في رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا، حيث تستمد الجامعة أهدافها من الخطة الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي، و التنمية المستدامة في ظل الرؤية القومية للدولة إلى جانب كونها آداة فعالة في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة في التعامل مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، فصلا عن مواجهة تحديات العملية التعليمية.

تضمن الحفل عرضاً مميزاً لمشروعات الدورة الثالثة إلى جانب عرض فيلم قصير عن مراحل عمل الدورة الثالثة من بداية إطلاقها وحتى توقيع وتسلم السادة العمداء ومديري المشروعات للعقود.