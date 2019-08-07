نشرة الحوادث المسائية.. طعن أمين شرطة بالسيدة زينب واستمرار حبس "طفلة العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مسجل يطعن أمين شرطة بـ"سكين" أثناء ضبطه في السيدة زينب

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "مخدرات" بمنطقة ميدان السيدة زينب.

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خلال أسبوع.. مكافحة جرائم الحاسبات تضبط 102 قضية ابتزاز وتهديد

شن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حملات أمنية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.

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المتهم بقتل ابنته بسبب "أكل الفراخ" يعترف: "كنت زهقان فخنقتها"

"اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24".. هذا ما أقدم عليه والد الطفلة "ندى" صاحبة الـ13 عاما، إذ راح الأب يضربها ويعذبها حتى الموت، لا لشيء إلا لكونها نسيت إطعام الطيور.

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بالفيديو.. كيف أوقعت الداخلية بعصابة السطو على محطة وقود بالجيزة؟

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود ضباط مباحث الجيزة خلال ضبط المتهمين بسرقة محطة وقود واستولوا على أكثر من 350 ألف جنيه.

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بحيلة الطرود البريدية.. ضبط عصابة تُهرب خام أخطر أنواع المخدرات بمطار القاهرة -(فيديو)

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود خلال إحباط محاولات لتهريب المواد المخدرة داخل عددٍ من الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوى.

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"الصديق الندل".. الطفلة شاهدته في المنزل فقتلها وجدتها خوفا من الفضيحة

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، بالشرقية، لغز العثور على ربة منزل وحفيدتها، مقتولتين داخل منزل الأولى بشارع "المرور" بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المجني عليها الأولى.

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المتهم بقتل "دكتور جامعي" بدار السلام: كان شريكي في تجارة المخدرات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس عامل وربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل دكتور جامعي داخل شقته لسرقته.

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لتعذر حضورهم.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ 20 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية، لجلسة 20 أغسطس، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

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"المعارضات" تُجدد حبس "طفلة العياط" المتهمة بذبح سائق 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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