بنصف كيلو هيروين.. سقوط ديليري الكيف بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة على منطقة السحر والجمال لضبط وملاحقة المخالفين.

وأسفرت الحملات خلال استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية - مقيمين بدائرة مركز بلبيس بالشرقية).. لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما بدائرة مركز بلبيس.. وبحوزتهما (500 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، وهاتفي محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.