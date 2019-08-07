أخبار مصر | بعد 16 ساعة سفر.. مسلة الملك رمسيس تصل إلى العلمين قادمة من القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 16 ساعة سفر.. مسلة الملك رمسيس تصل إلى العلمين قادمة من القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحركت فجر اليوم، مسلة الملك رمسيس الثاني من مقرها في القاهرة بحديقة الأندلس في منطقة الزمالك، وأعلنت وزارة الآثار في بيان رسمي لها منذ قليل أن المسلة وصلت إلى مدينة العلمين الجديدة مقرها الأخير.

وأوضح البيان أن نقل المسلة تم بالتعاون بين وزارتي الآثار الإسكان وشركة المقاولون العرب، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار والجهات الأمنية، وتحت إشراف أثريي ومرممي وزارة الآثار، وصلت منذ قليل إلى مدينة العلمين الجديدة مسلة الملك رمسيس الثاني والتي كانت معروضة بحديقة الأندلس في حي الزمالك بالقاهرة.

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ومن ناحيته أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن قرار النقل جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية وأن فريق العمل من أثريي و مرممي وزارة الآثار قاموا بدراسة و توثيق المسلة وعمل تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتأمين لها حيث قام فريق من مرممي الوزارة بأعمال الترميم الأولي وتدعيم وتغطية أجزاء منها بالفوم المقوي كما تم وضع المسلة في قفص من الحديد لضمان ثباتها مع استخدام وحدات مضادة للاهتزازات اثناء عملية النقل.

وأشار وزيري إلى أن هذه المسلة أحد المسلات التي أقامها الملك رمسيس الثاني لتزين معبده في بررعمسو ثم نقلت إلى مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية وتم نقلها إلى حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956.

والمسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي ويصل وزنها إلى حوالي 90 طن، ويبلغ ارتفاعها حوالي 14 متر ، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني.