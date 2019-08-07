أخبار مصر | حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف 50 مليونًا.. والدقهلية وبني سويف تحققان الألف صك الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف 50 مليونًا.. والدقهلية وبني سويف تحققان الألف صك الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، أن كلٌّ من مديريتي أوقاف الدقهلية وبني سويف حققت الألف صك الأولى في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف.

وأكدت في بيان لها ، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية ( 27989 ) صكًّا بإجمالي وقدره : ( 50,380,200 ) جنيه حتى الآن .

وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الدقهلية ، وخمسة عشر ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بني سويف ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن يقدِّما كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف .