شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من الأئمة والوعاظ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى احتفالية لتخريج وتكريم الدفعة الثانية من الأئمة المصريين، الأربعاء، بمدينة البعوث الإسلامية، حيث اختتمت الأكاديمية دورة «إعداد المفتي المعاصر للوعاظ المصريين».
وقال محمد عيسى، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، خلال كلمته، إن الجماعات المتطرفة تتربص بالدين الإسلامي من خلال نشر الأفكار المغلوطة والمتطرفة لتشويه الصورة الصحيحة والمعتدلة للإسلام، موضحًا أهمية دور الأئمة والوعاظ في ظل التحديات المعاصرة التي تفرض نفسها على الساحة العالمية، والتي تستوجب العمل المكثف على نشر الوعي لدى الجماهير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر سماحة الإسلام، من خلال الفكر الأزهري الصحيح.
من جهتهم، أعرب ممثلون عن الأئمة والوعاظ الخريجين الذين تم تكريمهم اليوم، وهم ثمانون إمامًا مصريًّا، عن خالص الشكر لشيخ الأزهر، على إنشائه أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، التي تقوم بجهود كبيرة في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جهدهم لتطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا.
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