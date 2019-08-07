البابا تواضروس يترأس صلاة رفع البخور في دير مار مينا العجائبي بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة رفع بخور العشية بدير الشهيد مار مينا العجائبي في صحراء الكينج مريوط غرب الإسكندرية. وشارك البابا الصلاة عدد من أحبار الكنيسة ورهبان الدير. ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي عقب العشية بالدير ذاته مساء.

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