شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: الجماعات الإرهابية ترى كفر مرتكب المعصية ثم تبيح دمه لكفره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء، مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية.

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وقال شيخ الأزهر، خلال اللقاء، إن الجماعات الإرهابية ترى كفر مرتكب المعصية، ثم تبيح دمه لكفره، ولذلك فإن معظم ضحايا الإرهاب هم من المسلمين، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذا الفكر المتطرف الذي تدعمه بعض السياسات العالمية لأنه يحقق أهدافها في الهيمنة على المنطقة.

وأضاف شيخ الأزهر أن «الفقه الإسلامي يتسم بالمرونة ويراعي واقع المجتمعات، داعيًا المسلمين في الدول الغربية ألا ينعزلوا عن محيطهم المجتمعي، وأن يكونوا عنصرًا فاعلًا في تلك الدول، وهذا لا يتناقض مع الحفاظ على أصول وثوابت الدين الإسلامي».

وفي حوار مفتوح مع شيخ الأزهر طرح الطلاب العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول قضايا الإرهاب والإسلاموفوبيا وأوضاع المسلمين في الغرب، وأجاب شيخ الأزهر عن هذه التساؤلات بشكل مفصل.