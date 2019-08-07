شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعلن مساهمة الكنيسة في تجديد مبنى معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن تعازيه لأسر ضحايا معهد الأورام الذين راحوا ضحية الانفجار الذي وقع أمام المعهد الأحد الماضي، وأشار قداسته إلى أن الكنيسة ستقدم مساهمة مالية لتجديد مبنى المعهد جنبًا إلى جنب مع كل المؤسسات والأفراد التي ساهمت للغرض ذاته.

وأشاد قداسة البابا بالمساهمة التي قدمها الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغت ٥٠ مليون جنيه.

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وقال قداسة البابا: «في بداية الاجتماع باسم الكنيسة نعزي كل ضحايا وشهداء الحادث الذي حدث منذ يومين أمام معهد الأورام القومي، نصلي من أجل هؤلاء الضحايا، شهداء الغدر ونصلي من أجل المصابين والمجروحين، ومن أجل كل المرضى في هذا المعهد أيضًا كبارًا أو صغارًا».

وأضاف: «معهد الأورام هو أحد صروح الدولة الهامة في بلادنا. نحيي جهود واهتمام الدولة وكل مؤسساتها في معالجة آثار هذا الحادث الأليم، الحادث الإرهابي الذي أصاب كثيرين وأصاب أيضًا مباني المعهد. ونحيي كل الجهود الطبية التي تبذل من الأطباء والأطقم الطبية بصفة عامة، واهتمام الدولة العاجل والسريع».

وتابع: «نشكر أيضًا دولة الإمارات العربية التي قدمت تبرعًا كريمًا من سمو الشيخ محمد بن زايد لهذا المعهد العريق، وسوف تقدم الكنيسة مشاركتها المالية مع كل المساهمات التي قدمها أبناء مصر كل في مجاله».

وأردف: «نصلي أن يحفظ الله مصر العزيزة من هذه الشرور وينجي شعبها من الذين انحرفوا بعيدًا عن محبة الوطن. وأن يهديهم ويعطينا دائمًا أن نكون في خدمة هذا الوطن وفي خدمة هذا الشعب العظيم».