شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش وتشييع الجثمان من السيدة نفيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش، مدير تحرير الأهرام الأسبق، مساء الأربعاء، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة، على أن تحدد العائلة الموعد والمكان الذي يقام فيه العزاء.

وتخرج الراحل في كلية الآداب بجامعة القاهرة في عام 1974، والتحق للعمل بمؤسسة الأهرام منذ عام 1975.

ويتقدم «المصري اليوم» بخالص التعازي لأسرته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.