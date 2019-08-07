شكرا لقرائتكم خبر عن خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي إلى 210 درجات في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم، الأربعاء، مذكرة خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالإسكندرية إلى 210 درجة وذلك لوجود أماكن شاغرة والبالغ عددها (4098) ببعض المدارس الثانوية بالإدارات التعليمية.

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وأضاف «الديب» أن المرحلة الأولى كان الحد الأدنى للقبول 215 درجة وبلغ عدد المتقدمين (19977) طالبًـا بالمرحلة الأولى.

في سياق متصل، أكد الديب أن مديرية تعليم الإسكندرية تستعد على قدم وساق للعام الدراسي 2019- 2020 سواء بصيانة المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، أو ببرامج التنمية المهنية للمعلمين وفق المنظومة التعليمية المطورة للصفوف الأولى Education 2.0 أو ببرامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية.

وتابع الديب أنه «على مدار اليومين الماضيين امتحانات الطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة النووية بالضبعة والتي أقيمت بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم الإسكندرية».