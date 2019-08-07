شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 6 مشروعات بحثية من جامعة الإسكندرية بتمويل الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الفرق البحثية بالجامعة، التي فازت مشروعاتهم بالتمويل من الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج أرسموس بلس لبناء القدرات في التعليم العالي Erasmus plus- KA2- CBHE لعام ٢٠١٩.

وقال «الكردي» في بيان، الأربعاء، إن جامعة الإسكندرية حققت أعلى نسبة مشاركة بين الجامعات المصرية، لافتاً أن الفرق البحثية بالجامعة شاركت بست مشروعات من أصل سبعة تم قبولها للتمويل بكافة الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المشروعات في مجالات علوم البحار والهندسة والطب والتراث الثقافي والتنمية المستدامة للصحاري والزراعة.