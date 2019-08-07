شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 6 مشروعات بحثية من جامعة الإسكندرية بتمويل الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الفرق البحثية بالجامعة، التي فازت مشروعاتهم بالتمويل من الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج أرسموس بلس لبناء القدرات في التعليم العالي Erasmus plus- KA2- CBHE لعام ٢٠١٩.
وقال «الكردي» في بيان، الأربعاء، إن جامعة الإسكندرية حققت أعلى نسبة مشاركة بين الجامعات المصرية، لافتاً أن الفرق البحثية بالجامعة شاركت بست مشروعات من أصل سبعة تم قبولها للتمويل بكافة الجامعات المصرية.
وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المشروعات في مجالات علوم البحار والهندسة والطب والتراث الثقافي والتنمية المستدامة للصحاري والزراعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز 6 مشروعات بحثية من جامعة الإسكندرية بتمويل الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.