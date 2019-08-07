شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع استعدادات بدء الدراسة بالمدرسة اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعدادات وتجهيزات المدرسة اليابانية بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة لاستعدادت وتجهيزات خاصة بالمدارس التي سيفتتحها الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس محمد الصواف، نائب مدير الفرع والمهندس فؤاد الحداد، رئيس قطاع، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والدكتور أمين محمد مدير التخطيط بالمديرية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، أنها ناقشت عددًا من الموضوعات الخاصة بالمدرسة اليابانية بقرية إبشان التابعة لمركز بيل، والتي ستشهد استقبال الطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي المقبل، وتجهيزات المدارس التي سيفتتحها الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة.