شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بشركة مياه الشرب بسوهاج لمواجهة مخلفات الذبح خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى للطوارئ بالشركة، لتأمين وصول مياه الشرب، والتصدي لطفح وانسداد شبكات الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء بدري، في بيان، الأربعاء، إنه تم التنبيه على مسؤولي الشركة بالتواجد خلال 24 ساعة، واستمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية، ومحطات معالجة الصرف الصحى، ومديرى المعامل، والعاملين بالورادى والخط الساخن، وتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، والاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات، لافتا أنه تم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة، وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحى التي تؤدى إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحى، وتلف بخطوط الشبكات.

وأشار رئيس شركة مياه سوهاج إلى تنفيذ ندوة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، وندوة بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وأخرى بالجمعية الشرعية بمركز المراغة، لتوعية المشاركين في هذه الندوات بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، كما قام مسؤولي التوعية بالشركة بتوعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، بالإضافة إلى توزيع بوسترات بمحال الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.