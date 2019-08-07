شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ممنوع نقل وحفظ جلود الأضاحي إلا بتصريح من الطب البيطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارَا بحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطرى، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، ويحصل من المخالف لذلك القرار مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد المبلغ المشار إليه مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وقال المحافظ إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة مؤكداً على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

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وأكد راشد أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وعضوية مديرى مديريات الطب البيطرى والشؤون الصحية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وشؤون البيئة والاتحاد الإقليمى للجمعيات وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الهدى والأضاحى بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

كما أكد المحافظ على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الهدى والأضاحى والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفى وسائل النقل الخاصة بها.

يذكر أن محافظة الجيزة قد أعلنت عن إقامة 66 منفذ لبيع اللحوم الطازجة البلدى والسودانى والضأن بأسعار مخفضة كما تم حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالمحافظة.