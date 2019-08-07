شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرّم 45 من العاملين المميزين بالإدارة المحلية: «ننتظر منكم المزيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، الأربعاء، 45 من العاملين بالإدارة المحلية على مستوى المحافظة، والذين اجتازوا بدرجة امتياز وحصلوا على مراكز متقدمة في الدورات التدريبية سواء بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، أوبمركز التدريب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكريم القائمين على إعداد الموازنة للعام المالي الحالي 2019 / 2020.

وهنأ محافظ بني سويف المكرمين قائلا لهم «ننتظر منكم الكثير من العمل والعطاء لتحقيق تميز الأداء التنفيذي، وتحقيق معدلات تنفيذ أعلى وأفضل، ضمن الخطة الطموحة التي تنفذها المحافظة في كافة المجالات والقطاعات، وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الراعي الأول للتنمية في مصرنا الغالية».

ومن جانبهم أعرب أبناء الإدارة المحلية من محافظة بني سويف عن تقديرهم الكبير للمحافظ المستشار هاني عبدالجابر، الذي لا يتوان في دعم منظومة العمل وتحفيز المتميزين، وتطوير الأداء للجميع، بداية من التشجيع على التدريب وصقل المهارات ومرورا بالتحفيز المادي والمعنوى وحرصه على تكريم النماذج المتميزة، وإسناد المهام لهم ومنحهم الوظائف القيادية.

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وشملت قائمة المكرمين من الإدارة المحلية المشاركين في الإعداد الجيد لمشروع الموازنة للعام المالي الحالي: المحاسب عبدالرحمن فوزى مديرعام الشؤون المالية والادارية بالمحافظة، عزة خالد على مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة، المحاسب مجدى محمد عويس مدير إدارة الموازنة، ماجد مخلوف مسؤول موازنة الوظائف بشئون العاملين.

بالإضافة إلى أوائل الحاصلين على الدورات بتقدير ممتاز بمركز التدريب التنمية المحلية بسقارة وهم: محمد بكرى إبراهيم رئيس مركز ومدينة ناصر، شيماء كرم أمين رئيس وحدة شؤون المرأة بالديوان العام، هانى أحمد هلال مدير العلاقات العامة والاعلام مركز ببا، المهندس إبراهيم جابر ابراهيم مهندس زراعى مركز سمسطا، رجب حافظ على مدير العقود والمشتريات بمركز ناصر، محمد عبدالحميد مصطفى وكيل إدارة العقود والمشتريات بمركز سمسطا ،الأستاذ مجدى محمد عويس مدير إدارة الموازنة بالديوان العام، المهندس عاصم إبراهيم مهندس بمركز سمسطا، محسن عيد سليمان سكرتير الوحدة المحلية بمركز ومدينة ناصر، عيد محمود صالح سكرتير الوحدة المحلية بدنديل، وائل عبدالمجيد حسن باحث تخطيط ومتابعة بالديوان العام، محمد أحمد بشير اخصائى شؤون إدارية بمركز معلومات شبكات المرافق، وليد كامل على مركز ببا، أحمد عبدالصمد.

كما تم تكريم الحاصلين على الدورات التدريبية بتقدير ممتاز بمركز التدريب بالمحافظة وهم: غادة خلاف أحمد مركز الواسطى، شيماء محمد رياض مركز ناصر، أحمد محمد على مركز اهناسيا، سامية سعيد عبداللطيف مركز بني سويف، فاطمة حسين عبدالباقى مركز بني سويف، فوزية محمود عبدالمحسن مركز الواسطى، صفاء مخيمر ربيع مركز الواسطى، عيد مجدى قرنى مركز ناصر، عادل صلاح عبدالعزيز بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، إسراء محمد محمود الإدارة الهندسية ببني سويف، جيهان فاروق فهيم الديوان العام، عاصم ابراهيم عبدالعزيز مركز سمسطا، إسلام رجائى طه بإدارة المحاجر بديوان عام المحافظة، جيهان مصطفى قرنى بمجلس مدينة الواسطى، اسماعيل محمد سيد بإدارة المحاجر بديوان عام المحافظة، مصطفى عويس محمد مجلس مدينة الفشن، دينا رجب أبوالدهب بديوان عام المحافظة، شريهان عصام الدين بالديوان العام المحافظة، جمال زكى عبدالله بمجلس مدينة سمسطا، دعاء حسن محمود أملاك الدولة، خيرت شحاتة سليمان بمجلس مدينة ببا، أحمد عيد فهيم بمجلس مدينة ناصر، حبيب جابر حبيب بمجلس مدينة سمسطا، علاء سيد سيد نصر بمجلس مدينة بني سويف، محمد عويس عبدالحفيظ بمجلس مدينة ببا، رشا سيد محمد بمجلس مدينة بني سويف، عاشور حلمى محمد بمجلس مدينة الفشن.

كما كرم المحافظ فاروق أحمد توفيق مدير مكتب السكرتير العام المساعد لبلوغه سن التقاعد، حيث أعرب محافظ بني سويف عن تقديره له ولجهوده في منظومة العمل بالمحافظة، ومؤكدا له أن الديوان العام سيظل بيته دائما ومفتوح له وسيتفيد بخبراته الكبيرة.