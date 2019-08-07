"تم غشها بالأسواق".. الصحة تحذر من عقارين لعلاج السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من تداول عقارين مغشوشين لعلاج الأورام والأمراض السرطانية في الأسواق المحلية.

وطالبت الإدارة المركزية للصيدلة في منشور رقم 28 لسنة 2019، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية للعبوات المغشوشة والمقلدة من المستحضر "بريجيتا 240 ملي جرام"، في التشغيلات أرقام "H022B03"، و"H0304B04"، ومستحضر "إفاستين" تشغيلة رقم "B7254B01".

وقالت إدارة الصيدلة إن الشركة صاحبة المستحضر أفادت بأن تلك التشغيلات قد تم غشها بالسوق المصري، وبناءً على تحليل من الهيئة القومية للبحوث الدوائية بعدم مطابقة تشغيلتين من المستحضرين محل الشكوى.

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ووجهت إدارة الصيدلة بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

كما أمرت بتسليم مندوب الشركة للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيادلة، مع موافاة "الشؤون الصيدلية" بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.