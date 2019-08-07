الأورمان تنهي استعدادتها لذبح وتوزيع 25 عجلًا بلديًا في قرى المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن الجمعية انتهت من استعداداتها لذبح وتوزيع 25 عجلا بلديا في قرى محافظة المنوفية حيث يتم الذبح في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بمركز ومدينة أشمون.

وأضاف شعبان -في بيان له الأربعاء-، أن عملية الذبح ستبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى عصر آخر أيام التشريق، مشيرًا إلى أن الجمعية ستقوم بتوزيع 62 ألف كيلو لحوم أضاحي وبالتوازي مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي البلدية داخل مصر تقوم لجنة من الأورمان بالسفر إلى البرازيل التي يتم استيراد اللحوم منها لاختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الأضاحي في الإسلام والبدء بذبحها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الأضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن لمصر من أجل توزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الأطباء البيطريين ولجنة من المركز الإسلامي بالبرازيل.

وأشار إلى أن الجمعية قد أطلقت مبادرة (أضحيتك فرحة ليك وليهم) بهدف إدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي الوقت ذاته إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكاني.

يذكر أن جمعية الأورمان قد سبق لها ونفذت عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية فضلًا عن تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة ومساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون؛ لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة.​