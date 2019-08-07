أكاديمية الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من الأئمة المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، احتفالية لتخريج وتكريم الدفعة الثانية من الأئمة المصريين، اليوم الأربعاء، بمدينة البعوث الإسلامية، في ختام دورة "إعداد المفتي المعاصر للوعاظ المصريين"، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقال الدكتور محمد عيسى، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، خلال كلمته، إن الجماعات المتطرفة يتربصون بالدين الإسلامي من خلال نشر الأفكار المغلوطة والمتطرفة لتشويه الصورة الصحيحة والمعتدلة للإسلام، موضحًا أهمية دور الأئمة والوعاظ في ظل التحديات المعاصرة التي تفرض نفسها على الساحة العالمية، والتي تستوجب العمل المكثف على نشر الوعي لدى الجماهير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر سماحة الإسلام، من خلال الفكر الأزهري الصحيح.

من جهتهم أعرب ممثلون عن الأئمة والوعاظ الخريجين الذين تم تكريمهم اليوم وهم ثمانون إمامًا مصريًّا، عن خالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، على إنشاء أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، التي تقوم بجهود مضنية في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض.

وأكد أنهم سيعملون بكل جهدهم لتطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا.