بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

هنأ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال إسحق، في تهنئته: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك".

وأضاف: "ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".