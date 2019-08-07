بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
هنأ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال إسحق، في تهنئته: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك".
وأضاف: "ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".
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