متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح السيسي مجمع الأسمدة الفوسفاتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي على حسابه بموقع "فيسبوك"، صورًا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، الأربعاء.

وافتتح السيسي، اليوم، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية بالشرق الأوسط.

يشار إلى أن المجمع جرى الانتهاء منه في وقتٍ قياسيٍ، طبقا لأعلى معدلات الجودة في العالم.

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واستمع السيسي لشرح عن المجمع؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأسمدة وتصدير الفائض للخارج.

ويشمل المجمع مدينة سكنية، للعاملين بالمجمع الذي يشمل عدة مصانع، تنقسم إلى 5 قطاعات رئيسية، كل مصنع مختص بنوع من الأسمدة، وتشمل أنواعًا جديدة تنتجها مصر لأول مرة، ورصيفًا بحريًا متخصصًا لتصدير الأسمدة.

يشار إلى أن المجمع جرى الانتهاء منه في وقتٍ قياسيٍ، طبقا لأعلى معدلات الجودة في العالم.