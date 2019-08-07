الأكثر نشاطا.. "محلية النواب" تعلن حصاد عملها بدور الانعقاد الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقريرا عن حصاد إنجازاتها ونشاطها خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وكشف التقرير أن اللجنة جاءت في مقدمة اللجان النوعية بالمجلس الأكثر نشاطا، من حيث أكبر عدد ساعات العمل بإجمالي عدد ساعات عمل 343.30 ساعة.

وأوضح التقرير أنه للعام الرابع على التوالي لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى مقدمة اللجان من حيث ساعات عمل بإجمالي ٣٤٣ ساعة عمل، والأولى في مناقشة طلبات الإحاطة بإجمالي ٤٠٩ طلب إحاطة.

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وتضمن التقرير، أن عدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الرابع، بلغت 146 اجتماعا، لتكون ضمن اللجان الأكثر انعقادا ونشاطا.

ووفقا للتقرير، أنجزت لجنة الإدارة المحلية، 3 مشروعات قوانين منها قانون المحال العامة، وتم عرضه على المجلس ووافق عليه نهائيا، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد وتم عرضه على المجلس والموافقة عليه نهائيا، وتعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات.

وأنجزت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، 409 طلب إحاطة، لتكون أكثر اللجان النوعية فى البرلمان مناقشة لطلبات إحاطة، بما يقدر بأكثر من ثلث طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجان النوعية فى المجلسن، حيث بلغ عددها 1312 طلب إحاطة.